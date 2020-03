El futbol es paralitza

Futbol sí o futbol no. Aquesta és la qüestió. D'una banda, la Federació Espanyola de Futbol ho té claríssim i ahir va decidir curar-se en salut i suspendre totes les seves competicions durant les dues properes setmanes. En línia amb l'Espanyola, la Federació Catalana anunciava poc després que també ajornava tots els partits de futbol i de futbol sala territorial durant els propers quinze dies. És a dir, no hi haurà partits de Segona Divisió B (Olot i Llagostera) cap avall ni aquest cap de setmana ni el que ve. El dubte és ara saber si n'hi haurà en les categories professionals que pengen de La Lliga: Primera i Segona Divisió A, entre els quals el Las Palmas-Girona de diumenge i el Girona-Racing de la setmana entrant. És la pregunta del milió i que ahir ningú sabia respondre del cert. Aquest migdia, els dubtes quedaran resolts a la seu de la Federació a Las Rozas, on es reunirà la comissió de seguiment del coronavirus amb presència de La Lliga i previsiblement també de l'Assocació Espanyola de Futbolistes (AFE). La Federació i l'AFE són partidaris d'ajornar també les competicions professionals i així ho plantejaran a la La Lliga que, de la seva banda, es manté, en principi, ferma en la decisió de jugar a porta tancada tal com es va acordar abans-d'ahir mentre no li arribin indicacions directes del Govern espanyol.



Girona FC

El Girona continua a l'expectativa de saber la decisió que pren la Lliga per saber si ha de desplaçar-se a Las Palmas per jugar diumenge el seu partit de la jornada. La darrera notícia que té el club és que el partit es jugarà a porta tancada, segons va informar dimarts LaLliga. Ara bé, tots els escenaris estan oberts i el club també contempla la possibilitat que s'acabi suspenen la jornada. En part per aquest motiu, i també per prevenció, el club té previst fer el desplaçament amb vol xàrter. De moment, Pep Lluís Martí va dirigir ahir amb normalitat la sessió d'entrenament i continua treballant com si el partit a Las Palmas s'hagués de jugar.

La final de copa del rei



La final de la Copa del Rei que s'havia de disputar el 18 d'abril a l'estadi de La Cartuja de Sevilla entre l'Athletic Club i la Reial Societat ha quedat ajornada. El president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales es va reunir ahir amb els dos equips bascos, Aitor Elizegi i Jokin Aperribay i van arribar a un acord per a ajornar la celebració de la final. De moment no hi ha cap nova data prevista a l'espera de com evolucioni l'epidèmia del coronavirus. Tot i això, es podria plantejar que es disputés el primer de maig si els clubs hi estan d'acord.

Futbol territorial



Malgrat que dimarts la primera decisió era la de jugar tots els partits a porta tancada, l'ordre de la Federació Espanyola de suspendre tot el futbol va fer que la Federació Catalana fes el mateix. D'aquesta manera, queden ajornats tots els partits de competicions de la Federació així com també les classes dels cursos d'entrenador i d'àrbitre. També queda suspesa la final de la Copa Catalunya que havien de disputar el Llagostera contra l'Hospitalet a Terrassa. «Considero que és la millor opció perquè hauria estat impossible mantenir l'ordre de jugar a porta tancada a molts camps. És el millor per mantenir la seguretat de tothom», deia ahir Jordi Bonet, el delegat territorial gironí. Bonet destaca que cada cap de setmana hi ha uns 500 partits que generen «molt de moviment entre les poblacions». La setmana vinent es reunirà la junta executiva de la Federació per estudiar com es recuperen les jornades suspeses. «Haurem de veure com evoluciona l'epidèmia. Hi ha dues opcions, allargar la Lliga dues setmanes o bé mirar de col·locar les jornades pel mig», diu Bonet.

Pel que fa als entrenaments dels equips de futbol base, la decisió correspondrà a cada club. En aquest sentit, el Girona va anunciar que suspenia tota l'activitat, per tant tots els entrenaments dels equips de base però, per contra, d'altres com ara el Banyoles mantenen els entrenaments del planter.

Mirandés-Numància



Malgrat que la Lliga encara no ho havia confirmat, el vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, va anunciar ahir a la tarda la suspensió de tots els esdeveniments esportius a Miranda de Ebro, inclòs, per tant, el partit que havia de jugar dissabte el Mirandés a Anduva contra el Numància. La Junta va declarar la província de Burgos zona de contenció reforçada del virus. Això implica el tancament de col·legis i la limitació d'esdeveniments massius sobretot de caràcter esportius entre altres.

UEFA, Getafe i sevilla



La UEFA va confirmar la suspensió dels partits d'anada dels vuitens de final de la Lliga Europa entre l'Inter de Milà i el Getafe, i entre el Sevilla i el Roma, per les complicacions dels equips de desplaçar-se arran de les restriccions imposades pels governs dels dos països per culpa del coronavirus. Els dos partits s'havien de disputar avui però el president el Getafe ja va advertir dimarts que el seu equip no viatjaria a Milà. El Roma, per la seva banda, va informar ahir que el seu avió no havia rebut l'autorització per aterrar a Espanya.

Jugadors infectats



Ahir es van aparèixer els primers casos de jugadors que havien donat positiu a la prova del coronavirus. Timo Hübers de l'Hannover 96 de la segona divisió alemanya és el primer. El jugador, de 23 anys, ja està en quarantena i el club està avaluant la resta de companys i membres del cos tècnic. També el Metz de la primera divisió francesa va anunciar que un seu jugador havia donat positiu, però no en va facilitar la identitat.

Partits de seleccions



Caldrà veure si també queden ajornats o no els partits classificatoris pel Mundial 2022 de Qatar que s'han de disputar d'aquí tres caps de setmana. En el cas del Girona, tant Cristhian Stuani com Johan Mojica estan preseleccionats per l'Uruguai i Colòmbia respectivament i es perdrien el partit al camp de l'Elx del divendres dia 27. Si la Lliga finalment no s'atura i els partits de classificació sud-americans sí, el Girona podria comptar amb Stuani i Mojica per al partit al Martínez Valero.