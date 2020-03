El GP d'Argentina també es trasllada al mes de novembre

L'organització del Mundial de MotoGP va anunciar ahir l'ajornament del Gran Premi de la República Argentina fins a finals de novembre, per la qual cosa el brot de coronavirus segueix encongint i modificant el calendari. Inicialment la prova estava prevista del 17 al 19 d'abril. A causa de l'actual brot de coronavirus, l'esdeveniment ha estat ajornat per a més endavant en la temporada i ara tindrà lloc del 20 al 22 de novembre. Així, es mou de nou el Gran Premi de la Comunitat Valenciana, que se celebrarà ara del 27 al 29 de novembre, dues setmanes després del que estava previst inicialment, ja que es va veure afectat també per l'ajornament pel mateix motiu del Gran Premi de les Amèriques fins al 15 de novembre, quan Xest havia de tancar el Mundial.