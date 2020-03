El jutge del cas Oikos imputa tota la plantilla del Reus 2016/17 per corrupció

El jutge d'Osca que instrueix el cas Oikos de tripijocs de partits ha citat a declarar com a investigats per un delicte de corrupció en l'esport els 26 components de la plantilla del Reus de la temporada 2016-2017, així com a set persones residents a Màlaga, empresaris la majoria, per un suposat delicte d'estafa. Dicta així el jutge noves diligències prèvies relacionades amb suposats tripijocs de partits de futbol professional a Primera, Segona i Tercera Divisió.

El jutge ordena que es practiquin noves proves i que es prengui declaració, en qualitat d'investigats, als 26 components de la plantilla d'aquell Reus per la seva participació en un delicte de corrupció en l'esport en el partit Reus-Valladolid que es va jugar el juny de 2017 i que es va saldar amb un 2-0 a favor de l'equip català. Els vencedors no s'hi jugaven res però el Valladolid lluitava per ficar-se al play-off, cosa que no va aconseguir i que sí que va fer l'Osca, que va acabar sisè.