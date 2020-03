L'aturada del bàsquet FIBA deixa l'Uni sense competir

Ni a Venècia, ni en un tercer país ni a Fontajau a porta tancada. La FIBA ha decidit aquest matí parar totes les seves competicions, des de demà divendres, sense marcar cap data de retorn. Això, de moment, deixa a l'aire la continuïtat de l'Eurocup on l'Spar Citylift Girona havia de jugar contra el Venècia en quarts de final.

L'equip que entrena Èric Surís tampoc jugarà partits de lliga després que ahir a la nit, la FEB paralitzés la competició (en principi per dues setmanes).







Considering the current situation with the Coronavirus outbreak, @FIBA has announced that all FIBA competitions are suspended as of tomorrow, Friday,13 March 2020.https://t.co/43PRExxpBM