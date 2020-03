El Madrid rep l'Estrella Roja a porta tancada en un duel d'Eurolliga

El Reial Madrid aspira a augmentar la seva ratxa amb la tretzena victòria consecutiva entre totes les competicions aquest dijous davant l'Estrella Roja serbi en un escenari estrany, sense públic al WiZink Center, per les mesures per afrontar l'epidèmia del coronavirus. La situació provocada per la ràpida expansió del COVID-19 pel continent europeu provocarà que el conjunt de Pablo Laso, que ja va viure la inusual sensació de disputar un partit sense públic a Milà la setmana passada (victòria per 73-78), torni a repetir l'experiència a casa seva.