Marcos Llorente, Morata i Oblak són els herois de l'Atlètic a Liverpool

Dos gols de Marcos Llorente en la pròrroga, quan el marcador era de 2-0 en contra i estava eliminat, van classificar anit l'Atlètic de Madrid per als quarts de final de la Lliga de Campions amb un triomf per 2-3 davant el Liverpool a Anfield, en què també va tenir molt mèrit Jan Oblak i Morata hi va aportar el gol definitiu.

Les parades d'Oblak van ser fonamentals, com ho van ser els dos gols del migcampista madrileny, que havia rellevat Diego Costa, al 96 i al 105, que van canviar un partit que apuntava a derrota i que finalment van endur-se els matalassers amb el 2-3 de Morata en els instants finals. Abans, Wijnaldum (1-0) va forçar la pròrroga en el minut 43 i Firmino, només començar els 30 minuts de temps extra, havia fet el 2-0.



Tres temporades després de la malèfica remuntada del Barcelona al Camp Nou (6-1), el PSG va aconseguir superar els vuitens de final de la Lliga de Campions en desfer-se per 2-0 en un estadi buit pel coronavirus d'un Borussia Dortmund que no va saber rendibilitzar el 2-1 de l'anada.