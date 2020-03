El MIC suspèn l'edició del vintè aniversari pel coronavirus

El MICFootball, el torneig de futbol base que acull la Costa Brava cada primavera des de fa dues dècades, no es disputarà el mes vinent com en un principi estava previst. El seu ajornament, motivat per la delicada situació que es viu degut al coronavirus, s'uneix a la del munt de competicions que s'han cancel·lat o aplaçat, tant pel que fa el món de l'esport de base com també al món professional.

Enguany, la competició havia de celebrar la vintena edició del 8 al 12 del proper mes d'abril, comptava amb nou categories (una d'elles de futbol7 i l'altra, femenina) i fins a 35 seus repartides per les comarques gironines.