Els pavellons gironins es buiden pel coronavirus

Els pavellons catalans restaran en silenci, com a mínim, els dos propers caps de setmana. Ahir al matí, la Generalitat va anunciar que totes les competicions esportives, fossin professionals o de categories amateurs, s'havien de disputar a porta tancada amb l'excepció d'aquelles en què intervinguessin menors. Una mesura que, hores més tard, va ser sobrepassada per diferents federacions catalanes, com la de bàsquet o la d'handbol, que, com ja havia fet la de futbol poc abans, van decidir no jugar a porta tancada sinó suspendre totes les seves competicions. Tant de categories catalanes, de Copa Catalana cap a baix en el cas del bàsquet i des de Lliga Catalana en el de l'handbol, així com en les categories de formació. Altres esports com, per exemple, tennis o golf van anar seguint al llarg de la tarda d'ahir el camí obert per bàsquet i handbol (o futbol); mentre que l'hoquei patins ho va acabar fent ja entrada la tarda.

Les mesures per provar de mitigar la propagació del coronavirus establertes per la Secretaria General de l'Esport també han provocat la suspensió temporal dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, organitzats pels Consells Esportius, i dels programes Esport Blanc Escolar i Fitjove. En l'àmbit estatal, tant l'ACB, com la Federació de bàsquet, van suspendre les seves competicions (Lliga Femenina 1 i 2, LEB Or, LEB Plata i EBA), seguint l'exemple de l'handbol. Ni l'Uni ni el Girona ni el Quart jugaran almenys aquest cap de setmana. I a Divisió d'Honor Plata, queden ajornats els partits del Sarrià a la pista del Palma del Río i a casa davant el Cisne; i del Bordils al Blanc-i-verd davant l'Alarcos i a la pista del Cajasur.



Bàsquet

Finalment, els quatre equips gironins de categories FEB -Spar Citylift Girona, Bàsquet Girona, Citylift GEiEG Uni i Quart- tampoc jugaran, com a mínim, aquest cap de setmana. S'ajornen el Bàsquet Girona-Algesires i el GEIEG Uni-Múrcia de dissabte a la tarda a Fontajau i al Lluís Bachs, respectivament, més el SESE-Quart també del dia 14, i el Mann Filter-Spar Citylift Girona de l'endemà diumenge. Què passarà la següent jornada està per veure. Abans que la FEB prengués aquesta decisió, la Catalana ja havia aturat les seves categories, de Copa Catalunya fins a les escoletes de bàsquet no hi haurà cap competició, com a mínim les dues properes setmanes. La Federació va dir que la decisió serà «revisable segons l'evolució de la situació epidemiològica per coronavirus».



Handbol



La Federació Catalana es va avançar ahir a l'estatal, que, fins a la tarda, no va anunciar que les seves categories no jugarien a porta tancada sinó que se suspendrien durant dues setmanes. Abans, l'handbol català ja havia decidit tancar portes en totes les seves competicions, des de Lliga Catalana fins a les categories més petites (incloent també veterans). «Ajornar totes les competicions i activitats esportives organitzades per la Federació Catalana d'Handbol, a partir de demà, dijous 12 de març, i amb una vigència mínima de 15 dies, revisable segons l'evolució de la situació epidemiològica amb l'objectiu de minimitzar el contagi», va ser el comunicat textual de la Federació Catalana d'handbol.

Hoquei patins/ patinatge



Amb la Copa de la Reina, masculina i femenina, de la Corunya, i el Campionat d'Espanya de grups de xou de Lleida ajornats, la Federació Espanyola de Patinatge manté la resta de la seves competicions a porta tancada. Dissabte, el Girona té un partit clau contra el Vilanova a l'OK Femenina, mentre que en la masculina no hi ha jornada fins al 4 d'abril. Pel que fa a les categories de base o sèniors pendents de Catalunya, la Federació catalana va anunciar ahir a la tarda que «la suspensió de les competicions, proves i campionats afecta a totes les categories i en els propers dies s'estudiaran les alternatives per prendre mesures sobre aquelles que es puguin ajornar o celebrar en una altra data».

I si ja estava clar que CPA Girona i CPA Olot no es disputaran aquest cap de setmana un nou títol de campiones d'Espanya de patinatge artístic a Lleida, ahir també es va confirmar la suspensió de l'Eurocpeu. S'havia de celebrar del 30 d'abril al 3 de maig a Holanda.

Final lliga d'hoquei gel



La Federació Espanyola d'Esports de Gel va cancel·lar ahir totes les seves competicions d'aquest mes de març i, entre aquestes, hi havia la final de la lliga d'hoquei gel, en la qual el Puigcerdà s'havia d'enfrontar al Txuri Urdin. La final estava programada amb un play-off al millor de cinc partits.