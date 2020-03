La Pujada als Àngels i el campionat de Funky de Girona tampoc es faran

Dues proves esportives previstes per a aquest cap de setmana a Girona van caure del calendari ahir, víctimes de les mesures de prevenció contra el coronavirus. Si per una banda el GEiEG decidia ajornar la 57a edició de la Pujada als Àngels, al mateix temps l'Ajuntament de Girona confirmava que el campionat de Funky & Hip-hop, programat també per a diumenge a Fontajau, tampoc es podria celebrar. Aquest esdeveniment, a més, de caràcter multitudinari perquè hauria omplert el pavelló amb més de 4.000 espectadors, ja havia quedat pràcticament descartat després que la Generalitat acotés els espectacles públics a un màxim de mil assistents.

El GEiEG havia optat durant la setmana per mantenir la convocatòria de la tradicional Pujada als Àngels. Fins ahir s'hi havien inscrit uns 150 participants, i la previsió era arribar al mig miler o, fins i tot, poder superar aquesta quantitat. Finalment, però, a la tarda, el grup va optar per ajornar l'esdeveniment «seguint les recomanacions de la Secretaria General de l'Esport i atenent les mesures preses per les autoritats sanitàries i pel Comitè Tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya». En un comunicat, el GEiEG lamentava que «malgrat que aquesta és una de les curses de muntanya més antigues de les que s'organitzen a l'Estat, i té un pes social i històric amb la ciutat de Girona, la directiva ha valorat tots els escenaris possibles i ha considerat que aquest ajornament de la prova és l'única acció que garanteix la seguretat total dels participants».

Aquesta 57a edició de la tradicional Pujada als Àngels s'havia de disputar diumenge amb un recorregut proposat de 9,1 quilòmetres, des de l'església de Sant Pere de Galligants, dins del Barri Vell de Girona, fins al santuari dels Àngels, i passant per la font del Bisbe, la casa de les Figues i la pujada «Matahomes». Hi ha un desnivell acumulat de 485 metres. El tret de sortida s'hauria fet a les nou del matí. Des del GEiEG ja han començat a treballar per cercar una nova data. La cursa té un vessant solidari amb la Fundació Càritas Girona, ja que un euro de cada inscripció es destinava a aquesta entitat.

Tampoc es disputarà diumenge el Campionat de Funky & Hip-hop Ciutat de Girona, que enguany arribava a la 20a edició, sota l'organització del servei d'Esports de l'Ajuntament. És un dels campionats que agrupen més escoles de ball en les diferents categories que es realitzen arreu de comarques gironines. La dansa urbana té una alta participació a la ciutat, amb un gran nombre d'escoles de ball i un ampli seguiment. De fet, s'esperaven més de 4.000 persones a Fontajau, que s'hauria omplert per seguir un espectacle multitudinari.



El ral·li Costa Brava

Aquest cap de setmana a la ciutat hi ha programada una tercera activitat esportiva d'alt nivell, el Ral·li Costa Brava, que té el centre neuràlgic a Girona. De moment els organitzadors mantenen la presentació per a aquest matí en un acte al pont de Pedra de la ciutat, tot i que en funció de com evolucionin els esdeveniments no seria descartable que la prova tampoc s'acabés fent. Aquesta edició, número 68, prevista entre demà i dissabte, ja havia anunciat un veto als pilots italians com a mesura per prevenir la propagació del coronavirus.