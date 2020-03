Sarrià, Bordils i Banyoles. La Divisió d'Honor i la Nacional d'handbol també s'aturen

Fins ahir al migdia, la Federació espanyola d'handbol, mantenia que els partits de totes les seves categories es jugarien a porta tancada però, ahir la tarda, l'ens va acabar suspenent les seves competicions les dues properes setmanes. Així, a Divisió d'Honor Plata, queden ajornats els partits del Sarrià a la pista del Palma del Río i a casa davant el Cisne; i del Bordils al Blanc-i-verd davant l'Alarcos i a la pista del Cajasur. De la mateixa manera, el Banyoles de Primera Nacional tampoc no jugarà els seus partits dels dos propers caps de setmana. L'equip entrenat per Sergi Baguer havia de jugar aquest dissabte a la pista del Palautordera i, el 21 de març, rebre La Salle Montcada. La Federació Espanyola buscarà noves dates per a aquests partits.