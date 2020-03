El MIC es manté a l'expectativa, en contacte amb la Generalitat

La celebració del MIC en aquesta propera Setmana Santa (es disputa del 8 al 12 d'abril ) no entra dins el termini de 15 dies decretat per la Generalitat en què no es poden celebrar esdeveniments esportius a porta oberta, però el torneig de futbol i bàsquet base és una de les cites que porta més gent a la Costa Brava fora de la temporada d'estiu i els seus organitzadors es mantenen pendents de l'evolució del brot de coronavirus. «Degut a les darreres informacions oficials del Consell de Ministres, del CSD i de les federacions que s'han produït les últimes hores, hem actualitzat la consulta amb la Secretaria General de l'Esport per tal de conèixer quines són les mesures previstes per esdeveniments com el MIC», van explicar ahir des de l'organtizació.