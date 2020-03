Suspesos el MICFootball i el MICBasketball pel coronavirus

Veient els esdeveniments dels últims dies, amb l'aturada en sec de la majoria de les competicions, tant pel que fa l'àmbit professional com també l'amateur i sense distinció d'edat, era d'esperar que el MICFootball, el torneig de futbol base que monopolitza la Costa Brava cada primavera des de fa dues dècades, i també el MICBasketball, seguissin el mateix camí. Si el divendres de la setmana passada se celebrava com si res el sorteig pertinent de la primera fase de la vintena edició del campionat de futbol i el seu director, Juanjo Rovira, assegurava que «estem treballant amb la normalitat que els esdeveniments ens deixa», aquest dijous l'organització va comunicar que la vintena edició quedava suspesa. «La indubtable seriositat de la pandèmia i el comunicat de la Secretaria General de l'Esport ens porten a comunicar oficialment que no se celebraran el MICFootball i el MICBasketball 2020, previstos del 7 al 12 d'abril. Des de la direcció del MIC hem estat en contacte permanent amb les autoritats per fer el seguiment de la creixent problemàtica generada a nivell de salut per la propagació del coronavirus (Covid-19). Aquest fet ha propiciat que per part de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya se'ns hagi comunicat la conveniència de no celebrar l'edició del MIC durant la propera Setmana Santa», deia el comunicat.

La d'enguany era una edició ben especial pel torneig de futbol, que va néixer a principis de segle i que complia els 20 anys d'existència en un molt bon estat de salut. Previst pel mes vinent, el campionat esperava rebre més de 360 equips dividits en nou categories (una d'elles, femenina), tot i que aquestes últimes setmanes havia acordat amb aquells conjunts que venien de països de risc que el millor era no participar aquest any. Passava gairebé el mateix amb l'Atalanta i el Milan, els dos equips italians, la presència dels quals s'havia de decidir a última hora. Queda suspesa per tant, la disputa d'uns 900 partits repartits per 35 seus de la demarcació: Bàscara, Begur, Bescanó, La Bisbal, Caldes de Malavella, Calonge, Cassà, Empuriabrava, L'Escala, L'Estartit, Figueres, Fornells, Girona, Hostalric, La Jonquera, Llagostera, Llançà, Lloret de Mar, Monells, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Pals, Peralada, Platja d'Aro, Quart, Sant Antoni de Calone, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Sant Pere Pescador, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d'Aro, Sils, Torroella de Montgrí, Tossa de Mar, Vidreres i Vilablareix.