«Tornar a jugar després de la lesió amb una victòria em va fer feliç»

Ha estat 10 mesos recuperant-se. Era el període previst?

No vaig recaure. Tant jo com el doctor Cugat i la resta de doctors que m'han atès ja tenien previst aquest període de recuperació.

Com va ser la tornada amb l'equip?

Sis mesos després de l'operació ja vaig començar a entrenar amb la resta del grup. Però encara no em trobava gaire bé. Sempre acabava les sessions amb alguna molèstia al genoll.

Això va fer que no pogués jugar abans?

Sí. Tenia molt clar que fins que no estigués al cent per cent no volia comptar amb minuts. De fet, va ser decisió meva dir-li a en Raúl (Garrido). Quan he estat a punt per disputar un partit ho he dit. Va ser el dia contra el filial de l'Espanyol que li vaig comentar que ja podia comptar amb mi.

Tot i això anava convocat als partits.

L'entrenador volia que tingués dinàmica d'equip: que estigués al costat dels meus companys. Per a ell si entrenava ja era un avenç, i per això anava convocat.

Ha dit que no es va complicar la lesió. Però en algun moment ha dubtat de si tornaria a jugar?

No, perquè des d'un primer moment vam fer les coses com s'havien de fer. Li he de dir que sí que ho vaig passar malament perquè els primers mesos després de l'operació perds gairebé tota la massa muscular de la cama i no pots doblegar el genoll.

Crec que alguns dels seus companys han patit la mateixa lesió. El van ajudar?

Sí. Com diu, diversos companys s'han trencat els lligaments al llarg de la seva carrera. Ells, juntament amb en Ramon Vila, que és qui em va atendre a Olot, em tranquil·litzaven i em donaven ànims per superar el mal tràngol.

Retorn i victòria.

Estem en una molt bona dinàmica. Tenia moltíssimes ganes de tornar a trepitjar un terreny de joc i més amb els resultats que estem encadenant. Tornar a jugar després de la lesió amb una victòria contra el Badalona em va fer feliç.

Un triomf que se suma a vuit partit sense perdre. Toca mirar cap al «play-off», ara que ja tenen la permanència lligada?

Hem d'anar partit a partit. Nosaltres tenim clar i som conscients de quines coses fem bé dins del terreny de joc i de les nostres possibilitats. Però crec que si aquesta bona ratxa de resultats s'allarga, per què no mirar cap a la promoció d'ascens.

S'imaginava a principi de temporada que l'equip es trobaria en aquesta situació?

No ho sé. En d'altres anys i trams d'aquesta temporada jugàvem molt bé però no es reflectia en els resultats perquè havíem de pulir certs factors del nostre joc. No ens mereixíem trobar-nos en aquelles posicions lluitant per la salvació. Ara que gràcies a la feina del cos tècnic hem reaccionat, els resultats estan arribant. Ho hem d'aprofitar.

Quina és la clau d'aquests resultats?

Que els jugadors tenim les coses clares i entenem a la perfecció el que en Raúl ens transmet. Aquest any és el tercer que entrena a l'Olot, a més molts dels jugadors portem anys jugants junts i ens coneixem a la perfecció. Són tres anys de continuïtat.

Es veu jugant amb l'Olot a Segona A?

Seria fantàstic. Jo ja vaig tenir la possibilitat de jugar-hi amb el Llagostera, i fer-ho amb l'Olot seria la millor manera de retornar-hi.

Però acaba contracte el proper 30 de juny.

Sí. Vaig renovar per un any més un altre d'addicional si disputava una certa quantitat de partits. Per culpa de la lesió aquest any no s'ha pogut prorrogar. Però jo estic tranquil i molt content a Olot. La meva disposició és la de seguir aquí. De ben segur que a l'estiu ens asseurem amb en Sergi Raset per parlar-ho.