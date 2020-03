Aturada indefinida a l'Spar Citylift Girona

Aturada total a l'Spar Citylift Girona. Ni partits de Lliga a porta tancada, dimecres a la nit la FEB va ajornar les seves competicions durant dues setmanes, ni els quarts de final de l'Eurocup contra el Venècia, després que ahir la FIBA decidís aturar les competicions europees, també d'entrada per dues setmanes. Sense compromisos esportius definits, l'Uni va decidir ahir «parar tota l'activitat del club» autoritzant les jugadores a «marxar cap a casa amb el compromís de tornar en el moment que se les requereixi per a la competició». La decisió de l'Uni per a les jugadores és extensible al cos tècnic, mentre que la resta d'empleats del club «també treballaran des de casa».

«La situació és complicada, està canviant per moments, i ara per ara ens veiem obligats a parar tota l'activitat del club», admetia ahir el president del club, Cayetano Pérez, que en els darrers mesos ha vist com l'Uni ha hagut d'afrontar les conseqüències de la inundació de Fontajau pel temporal Gloria i ara, just quatre dies després de perdre la final de Copa contra el Perfumerías Avenida a Salamanca, veu com s'aturen tant la Lliga Femenina-1 com l'Eurocup. El millor equip de la història del club amb jugadores com Laia Palau, Xargay, Vasic, Bishop o Núria Martínez es queda sense partits per jugar. Fins ahir, els dubtes eren com es jugaria l'eliminatòria contra el Venècia. Ara, la pregunta és quan tornarà a haver-hi bàsquet. De moment, en Lliga l'Uni tindrà per recuperar la visita a la pista del Mann-Filter i el partit contra el Ciudad de la Laguna a Fontajau; i a l'Europa l'eliminatòria amb el Venècia.