El Barça-Nàpols, definitivament ajornat

La UEFA ha anunciat aquest divendres l'ajornament de tots els partits de la Lliga de Campions i de la Lliga Europa de la propera setmana, inclòs el FC Barcelona-Nàpols, a causa de la propagació de virus Covid-19.

"Arran de l'evolució de la propagació del Coranavirus a Europa i de les decisions preses pels diferents governs, tots els partits de competicions de clubs de la UEFA programats per a la setmana que s'han ajornat", ha confirmat l'ens europeu de l' futbol.

Aquesta decisió contempla els partits restants de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, el Bayern-Chelsea i el Barça-Nàpols, programats per al 18 de març de 2020, ja que prèviament ja s'havia ajornat els partits de dimarts, Juventus-Lió i Manchester City-Reial Madrid, per la quarantena a la 'Vecchia Signora' i el conjunt madridista.

També s'ajornen tots els partits de tornada dels vuitens de final de la Lliga Europa, programats per al 19 de març de 2020, entre ells el Roma-Sevilla i el Getafe-Inter, les anades ja no es van disputar, i tots els partits dels quarts de final de la UEFA Youth League, previstos per al 17 i 18 de març de 2020.

"Les posteriors decisions sobre la celebració d'aquests partits s'han de comunicar al seu degut moment. Com a conseqüència d'aquests ajornaments, els sortejos dels quarts de final de la 'Champions' i la Lliga Europa, previstos per aquest 20 de març, també s'han ajornat ", ha detallat la UEFA.

Igualmente, dimarts que ve tindrà lloc per videoconferència la reunió convocada per la UEFA al costat dels representants dels seus 55 federacions membre, l'Associació Europea de Clubs, les Lligues Europees i d'un representant de FIFPro, per debatre sobre la resposta del futbol europeu a aquest brot, inclosa la possible suspensió de l'Eurocopa d'aquest estiu.