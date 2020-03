Cinc hores de Rally Costa Brava

Les escoles estaven organitzant el seu tancament des d'avui mateix, el futbol i la resta d'esports en l'àmbit mundial -des dels benjamins de l'equip del poble més petit als partits de l'NBA- ja havien decidit que no s'havia de jugar. Però el Rally Costa Brava continuava en peu. Ahir, a les onze del matí, l'organitzador de la prova, Àlex Romaní, i el mític expilot barceloní Antonio Zanini en feien la presentació al pont de Pedra acompanyats de representants de la Generalitat (Pep Pujols) i de la Diputació de Girona (Jordi Camps). Tots es felicitaven que, el ral·li més antic de l'estat, hagués pogut escapolir-se dels efectes del coronavirus i, aplicant unes mesures de precaució per evitar aglomeracions en les sortides i arribades, la ciutat de Girona es convertís avui i demà en l'escenari d'una prova que reunia 165 pilots provinents de 15 països diferents. Llàstima que, només cinc hores més tard, els mateixos organitzadors després la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física, per boca del mateix Gerard Figueras, els hi fes veure que l'històric Rally Costa Brava no es podia celebrar.

En la presentació del matí al pont de Pedra no hi va haver cap representant de l'Ajuntament de Girona per motius d'agenda, però la publicació a través de les xarxes socials del consistori de la celebració del ral·li va ser rebuda amb molts comentaris entre indignats i sarcàstics. Des d'una resposta per Twitter de Lluc Salellas de Guanyem Girona: «Els partits de bàsquet de mini o la Pujada del Àngels del GEiEG se suspenen però un esdeveniment turístic amb centenars de persones en un emplaçament concret es manté? #Incomprensible», a molts altres d'anònims: «I l'aparcament de Fontajau a petar. No us surt del cap? Tothom ho veu menys vosaltres?».

El Rally Costa Brava, que s'hauria disputat per novè cop a Girona consecutiu en els seus 68 anys d'història, mantenia els seus espais tradicionals amb el parc tancat a la Copa, el part d'assistència a Domeny i el podi amb les sortides davant de Correus a l'avinguda Ramon Folch. Es calcula que en l'edició del 2019, ara fa un any, al voltant de 20.000 aficionats i curiosos en els diferents trams, en els parcs tancats i d'assistència o la zona del podi.