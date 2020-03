Condemnen el taxista que va atropellar Josep Antoni Escuredo

El jutjat penal 1 de Girona ha condemnat el taxista que va atropellar el ciclista i medallista olímpic Josep Antoni Escuredo el 13 de maig del 2016 a Girona i fixa la indemnització en 113.674,73 euros. Al judici, que es va fer fa un mes, la fiscalia, les acusacions i la defensa (excepte l'asseguradora) van arribar a un acord en la part penal i el taxista va acceptar 9 mesos de presó. La indemnització, però, s'havia de resoldre en sentència. El jutjat estableix que l'asseguradora i el taxista, «dins les seves possibilitats econòmiques», paguin «conjunta i solidàriament» la indemnització.

Segons la sentència, cap a les 13.40 del 13 de maig del 2016, el taxista i el ciclista van tenir una discussió provocada per «una maniobra de trànsit» del medallista. «Per atemorir-lo, i després de dir-li ara veuràs, el taxista va accelerar el vehicle cap al ciclista, de manera que, sense poder-ho evitar, va impactar amb la bicicleta», conclou la sentència. El taxista no haurà d'entrar a presó perquè li suspenen l'execució de la condemna. El penal 1 fixa en 113.674,73 euros la indemnització i subratlla que l'hauran de pagar «de manera conjunta i solidària» l'asseguradora i el taxista, en la mesura de les seves «possibilitats econòmiques». El jutjat subratlla que la responsabilitat de la companyia asseguradora es produiria «fins i tot en supòsit, negat anteriorment, que el fet s'hagués comès de manera intencionada per l'acusat».

L'acusació exercida pel ciclista, encapçalada per la lletrada Natàlia Frigola, reclamava que la indemnització tingués en compte que l'accident va truncar la carrera professional d'Escuredo i li va fer perdre contractes. La sentència inclou aquest «lucre cessant» pel «guanys que ha deixat d'obtenir, és a dir, pels guanys frustrats». Així, a banda de quantificar els danys causats a la bicicleta i a l'equip que duia el ciclista, els dies d'hospitalització i impeditius, les lesions que va patir, les despeses mèdiques i les seqüeles, la sentència atén la petició de Frigola i també recull que, per culpa de l'accident, li van rescindir contractes, com el que tenia subscrit amb la federació veneçolana de ciclisme. No inclou, però, cap import per no haver guanyat una medalla als Jocs Paralímpics perquè, segons la magistrada, es basava en «simples esperances» pels bons resultats que havia obtingut fent tàndem amb el ciclista José Enrique Porto.

La sentència no és ferma i es pot recórrer interposant recurs d'apel·lació a l'Audiència de Girona.