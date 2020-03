El futbol s'atura i el seu futur a curt i mitjà termini és cada cop més incert

Dia que passa, novetats que s'amunteguen. Notícies que es podien preveure i d'altres que apareixen per sorpresa. El món de l'esport viu uns fets sense precedents i el futbol, com no podia ser de cap altra manera, també n'ha sortit ben esquitxat. Fa dos dies, l'aposta era jugar-ho tot a porta tancada. Ara s'ha optat per prémer el pedal del fre. Almenys, aquest és el camí a la majoria dels casos. Els que resten per decidir-se veuran la llum més aviat que no pas tard i no seria gens estrany veure que adopten la mateixa resolució. S'aturen les dues primeres categories del futbol estatal. Com a mínim, la decisió s'ha pres per les dues primeres jornades tant a la Primera Divisió com també a la Segona Divisió A. Ho feia públic ahir La Lliga, el mateix dia que es coneixia que el Reial Madrid ha decretat la situació de quarantena pel positiu d'un jugador de la seva secció de bàsquet. L'endemà que s'ajornés la final de la Copa del Rei, que havien de disputar el 18 d'abril l'Athletic i la Reial Societat a la Cartuja. Tot plegat, amb els amistosos de la selecció espanyola contra Alemanya i Països Baixos, previstos per aquest mateix mes. El segon d'ells, que havia de jugar-se el dia 29 al Johan Cruyff Arena d'Àmsterdam, quedava ahir a la tard suspès. També a escala continental però pel que fa als clubs, l'Eurocopa del proper estiu ara mateix no se sap si es podrà celebrar o no, mentre que la continuïtat de la Lliga de Campions i l'Europa League es debatrà la setmana vinent, en una reunió que durà a terme la UEFA. Una situació que ben pocs s'esperaven una setmana enrere i que restarà pendent de l'evolució del coronavirus.



girona fc



Dies convulsos a Montilivi. A la greu lesió que dimecres patia Brandon Thomas -es va trencar el lligament creuat anterior del genoll esquerre en un entrenament, contratemps que també li ha afectat el menisc i que l'obligarà a ser intervingut ben aviat- se li suma un futur del tot incert. De moment, la decisió de La Lliga el deixa sense viatjar aquest cap de setmana a Las Palmas, on diumenge havia de disputar el seu pertinent partit contra el conjunt local a l'estadi Gran Canaria. Ja no serà a porta tancada, sinó que ni tan sols es disputarà i el matx, com els de la resta de la jornada, queda aplaçat. Passa tres quarts del mateix amb l'enfrontament contra el Racing de Santander de la setmana vinent. Suspès i sense data encara, a l'expectativa de saber si la competició continuarà i, si ho fa, com s'adaptarà a un calendari cada cop més comprimit. I l'equip? Pendent com tothom de les informacions que hora rere hora s'amunteguen, i expectants per saber si la Lliga recuperarà algun dia la normalitat, ahir es va exercitar a les instal·lacions de La Vinya sota les ordres de Pep Lluís Martí. Sempre i quan no s'arribi a la conclusió que el millor sigui quedar-se a casa, bé perquè així ho estimi el club o perquè s'ordeni d'instàncies superiors, la plantilla continuarà entrenant-se. Avui ho tornarà a fer i està per veure si el cap de setmana s'aprofita per descansar i com s'organitzarà la setmana vinent, tenint en compte que tampoc hi haurà partit oficial. El club, al vespre, va anunciar tot un seguit de mesures per evitar el contagi del coronavirus. Una d'elles, la de mantenir tots els entrenaments del primer equip a porta tancada. No n'hi haurà del futbol formatiu. Queda clausurada la Residència Les Hortes i els nois que hi habiten han tornat a les seves famílies. Pep Lluís Martí i els integrants de la primera plantilla ja no compareixeran davant dels mitjans de comunicació. Molts dels seus treballadors treballaran des de casa, encara que la botiga de Montilivi es mantindrà oberta mantenint els seus horaris habituals com ho fan d'altres comerços de la ciutat.



Aturada general



La Lliga es va pronunciar ahir. Va fer-ho per anunciar l'ajornament, com a mínim, de les dues properes jornades de Primera i Segona A. Ja s'havia plantejat aquest escenari, però el detonant va ser l'entrada en quarantena del Reial Madrid. «LaLliga considera que es donen ja les circumstàncies



Reial Madrid



Els jugadors de les primeres plantilles de futbol i de bàsquet del Reial Madrid estan des d'ahir en quarantena. El motiu? Un dels jugadors de la secció de bàsquet ha donat positiu després de fer-se les proves del Covid-19. Tots els esportistes van haver d'abandonar la ciutat esportiva de Valdebebas, que ha quedat tancada. El personal que hi treballa també ha d'estar en quarentena. El jugador en qüestió és Trey Thompkins. Els partits que s'havien de disputar entre ahir i avui contra l'Estrella Roja (Eurolliga) i Eibar (La Lliga) no es disputaran. Perquè han sigut cancel·lats pels seus respectius organitzadors, però igualment els equips no haurien pogut competir-hi. Això sí, l'equip de futbol no podrà jugar la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions de la setmana vinent contra el Manchester City a l'Etihad Stadium. El duel, previst per al 17 de març, ha quedat ajornat. No és l'únic a la màxima competició continental. Tres quarts del mateix passa amb el Juventus-Olympique de Lió. A l'aire està, ara mateix, el Barça-Nàpols de dimecres.



I a europa, què?



S'atura fins a nova ordre el futbol espanyol, però a l'aire ara mateix es troba el futur del futbol europeu. La UEFA convocava ahir una reunió per al proper dimarts, dia 17, amb les 55 federacions nacionals europees, els clubs i el sindicat de jugadors FIFPro en la qual s'intentarà arribar a una conclusió sobre el futur de totes les competicions nacionals i continentals, inclosa també l'Eurocopa que s'havia de celebrar aquest proper estiu -del 12 de juny al 12 de juliol- a diferents seus repartides per tota la geografia europea. Queda oberta, per tant, una possible modificació de dates, com també fins i tot la suspensió del gran torneig de seleccions. Ahir es van disputar els partits d'anada dels vuitens de final de la Lliga Europa, però no es van jugar pas tots perquè al matí la UEFA havia confirmat la suspensió de l'Inter-Getafe i també del Sevilla-Roma degut a les complicacions de tots els equips implicats per viatjar tenint en compte les restriccions que hi ha imposades tant a Espanya com sobretot a Itàlia.



RCD Espanyol

La primera plantilla de l'Espanyol s'exercitava ahir al matí al Municipal de Peralada, una de les activitats previstes per la breu estada dels jugadors i tècnics a Torremirona, a l'Alt Empordà. Aquest mini-stage, però, quedava suspès tal com va informar el club, que afegia que els entrenaments no es reprendran fins la setmana vinent. Aquesta és una de les mesures que l'entitat ha decidit prendre davant l'excepcional situació que s'està vivint. En va parlar el vicepresident Carlos García Pont, qui insistia que «primer és la salut i després ve tota la resta», abans d'afegr que «volem protegir la carrera esportiva dels nostres jugadors i la dels de tota la Lliga. Estem amb ells per armar-nos i protegir la salut de tots els integrants del futbol espanyol».



Daniele Rugani

Un dels noms propis és el del defensa del Juventus Daniele Rugani. Es tracta d'un dels esportistes de primer nivell que ha donat positiu per coronavirus i qui, alhora, és asimptomàtic. Així ho va explicar el seu club, el qual està prenent «les mesures oportunes» i també «d'aïllament» per tractar el primer cas conegut de Covid-19 a la Serie A italiana. El mateix futbolista va voler enviar un missatge tranquil·litzador cap a totes aquelles persones que durant el dia d'ahir es van preocupar pel seu estat de salut. «Heu llegit les notícies i vull calmar a tots els que es preocupen per mi. Estic be. Insto a tothom a respectar les regles perquè aquest virus no fa distincions. Fem-ho per nosaltres mateixos, pels nostres éssers estimats i per aquells que ens envolten», va publicar a les xarxes socials.

El leicester i la premier

Positiu a Itàlia i també al Regne Unit. En aquest cas, més d'un jugador del Leicester podria patir coronavirus, segons va explicar ahir el seu entrenador, Brendan Rodgers. Va confirmar davant dels mitjans de comunicació que diversos futbolistes de la plantilla han mostrar «símtpomes i senyals» que així ho podrien demostrar. La BBC va ser més concreta, especificant que fins a tres jugadors del club han sigut aïllats. «Hem seguit un procediment i com a mesura de precaució se'ls ha mantingut fora de l'equip. La salut és el més important», va declarar el tècnic durant la prèvia del partit contra el Watford. Un matx que s'escriu ara mateix amb interrogant. La Premier League ni ha suspès la competició ni tampoc ha decretat la porta tancada als partits del seu torneig. Tot i això, el govern britànic treballa en diversos escenaris per si la malaltia avança al seu país. «Estem considerant prohibir els grans esdeveniments públics, inclosos els esportius, però de moment hi ha poques evidències epidemiològieus i mèdiques que reforcin la possibilitat», deia ahir mateix Boris Johnson, primer ministre britànic. L'únic duel aplaçat a dia d'avui va ser el Manchester City-Arsenal degut al contagi de diversos jugadors del conjunt gunner, que havien estat en contacte amb Evangelos Marinakis, president de l'Olympiacos grec i qui havia donat positiu en les proves del Covid-19. L'equip grec i l'Arsenal s'havien enfrontat a l'Europa League.