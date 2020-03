La FIBA dona per acabada la temporada a l'Eurocup

La FIBA ha anunciat aquest vespre que dona per acabada la temporada a les dues principals competicions del bàsquet europeu femení, l'Eurolliga i l'Eurocup, per la crisi del coronavirus. L'Spar Citylift Girona, per tant, que havia accedit als quarts de final del segon torneig, i havia de jugar contra el Venècia, ja sap que ni aquest ni cap altre partit es disputarà i que no podrà optar a guanyar un títol que havia despertat molta expectativa entre els aficionats. Anul·lada la competició europea a l'Uni només li queda saber quin futur li espera a la Lliga Femenina. De moment la Federació ha anunciat que s'aturen totes les divisions del bàsquet espanyol quinze dies. No seria descartable que si la situació s'allarga s'acabés adoptant una decisió semblant a la de la FIBA, declarant deserts els campionats i donant-los per acabats abans d'hora.