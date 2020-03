El Godó i la Volta Ciclista també queden anul·lades

L'esport català també va rebre ahir dos nous cops forts amb la suspensió de la Volta Ciclista a Catalunya i el torneig Comte de Godó de tennis. La Volta Ciclista a Catalunya, que enguany celebrava el seu centenari i s'anava a disputar entre el 23 i el 29 de març amb etapes a Banyoles i a Vall-ter, intentarà d'acord amb la Unió Ciclista Internacional (UCI) buscar noves dates aquest mateix any. En el cas que no es pugui celebrar l'edició del centenari aquest mateix any, la mateixa es correrà el 2021. La cursa s'ha disputat ininterrompudament des del 1939, pocs mesos després de finalitzar la Guerra Civil Espanyola. Per la seva banda, l'ATP va anunciar la suspensió durant sis setmanes del circuit professional, tant del primer circuit com del Challenge, i això afecta el Godó, que s'havia de jugar d'aquí a unes setmanes al RCT Barcelona amb Rafa Nadal o Dominic Thiem entre d'altres. Aquesta suspensió arribarà fins a la setmana del 20 d'abril, per la qual cosa després de la cancel·lació d'Indian Wells no es disputaran els tornejos de Miami, Houston, Marràqueix, Montecarlo, Barcelona i Budapest.