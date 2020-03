El Barça i l'Espanyol es frenen

El FC Barcelona, que s'havia citat ahir a la Ciutat Esportiva per completar una sessió d'entrenament, va anunciar que suspenia tota la seva activitat per recomanació mèdica fins a nova ordre, a causa de la pandèmia del coronavirus. L'Espanyol, per la seva banda, anul·la tots els entrenaments del primer equip, així com la resta d'activitats esportives, des d'aquest dissabte i durant els pròxims quinze dies. L'entitat blanc-i-blava va prendre aquesta mesura després que el Govern espanyol declarés l'estat d'alarma. L'agenda esportiva preveia, abans de la decisió de Govern, tornar a la feina aquest dilluns a la Ciutat Esportiva Dani Jarque amb estrictes controls mèdics i sanitaris.

En un concís missatge, el Barça assenyalava que davant «la situació sanitària i atenent les recomanacions dels responsables mèdics del club, el primer equip de futbol suspèn tota la seva activitat fins a nova ordre». El Barcelona no havia establert cap agenda més enllà de la cita d'ahir a la Ciutat Esportiva, però davant els fets que s'estan produint, i amb vies a frenar la pandèmia del coronavirus, finalment suspèn tota la seva activitat.

El president del club, Josep Maria Bartomeu, es va reunir a la Ciutat Esportiva amb els jugadors per explicar-los la situació, en una trobada a la qual també hi va assistir el doctor Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona i cap de salut laboral del FC Barcelona, a més del doctor Antoni Trilla, cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'hospital Clínic. A partir d'ara els futbolistes blaugranes seguiran al seu domicili un treball físic personalitzat i específic, supervisat pels preparadors físics durant els pròxims dies.

A més, ahir el Barcelona va conèixer que la UEFA havia suspès el partit de dimecres que ve al Camp Nou contra el Nàpols, corresponent a la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. L'equip de Quique Setién estava preparant aquesta setmana el partit que s'havia de disputar avui contra el Mallorca, on hauria defensat el seu lideratge de La Lliga, partit que també ha sigut cancel·lat, com tota la Primera i Segona divisió durant els propers 15 dies.

En aquest escenari, tots els partits de competicions europees previstos per a la propera setmana han estat ajornats per la UEFA, entre ells el Barça-Nàpols. «En vista de la propagació del Covid-19 a Europa i les decisions sobre la matèria adoptades per diferents governs, tots els partits de competicions europees de clubs previstos per a la setmana que ve queden posposats», assenyalava el comunicat de la Federació Europea. Fins ara només estaven suspesos els partits de Champions del dia 17 Manchester City-Reial Madrid i Juventus-Lió. Ara s'ajornen també els del dia 18, Barcelona-Nàpols i Bayern Munic-Chelsea.

L'ajornament afecta els pendents partits de tornada de vuitens de final de la Lliga de Campions que s'havien de disputar els dies 17 i 18 de març; a tots els partits de tornada de vuitens de final de la Lliga Europa del 19 de març, i als partits de quarts de final de la UEFA Youth League dels dies 17 i 18 de març.

«Les decisions sobre les dates en què es disputaran aquests partits s'han de comunicar en el moment oportú», indicava la nota. Com a conseqüència de l'ajornament dels partits, explica la UEFA, també es posposen els sortejos de quarts de final que s'havien de celebrar el 20 de març. La UEFA estudiarà dimarts una resposta global al futur de les competicions davant la situació generada.