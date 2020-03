La Bundesliga s'afegeix a última hora a la Premier i a la lliga francesa en l'ajornament

La Premier League va confirmar ahir la suspensió del campionat fins al pròxim 5 d'abril després de conèixer els recents casos positius per coronavirus en Mikel Arteta, tècnic de l'Arsenal, i Callum Hudson-Odoi, jugador del Chelsea, unint-se així a la resta de grans campionats europeus com La Lliga, la Sèrie A italiana o la Ligue 1 de França. La Bundesliga, que inicialment tenia previst disputar la jornada del cap de setmana i aturar-se a partir de la que ve, va acabar rectificant i tampoc tindrà partits en tres setmanes.

Després que dijous s'anunciés el positiu d'Arteta, els organitzadors de la lliga anglesa van decidir convocar una reunió d'urgència per tractar la suspensió pel brot del Covid-19, tot i que fins aquesta setmana era el torneig que menys s'havia vist afectat. Paral·lelament el Chelsea es posava en quarantena un cop confirmat el positiu per coronavirus de Callum Hudson-Odoi, una mesura que també va prendre l'Everton perquè un dels membres de la seva plantilla està tenint símptomes que fan pensar que es pot haver contagiat.

La Ligue 1 i la segona divisió de França també s'ajornaven ahir «fins a nou avís» per l'amenaça del coronavirus. Finalment també va optar per aquesta decisió la Bundesliga, tot i que inicialment volia jugar aquest cap de setmana els seus partits a porta tancada. Les crítiques de diversos futbolistes, com ara l'exblaugrana Thiago (Bayern) van fer recapacitar els dirigents del campionat i després d'haver acceptat la suspensió del Werder Bremen-Leverkusen, van acabar tancant tot el torneig.