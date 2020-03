La Fórmula 1 ajorna les curses d'Austràlia, Bahrein i Vietnam

El Mundial de Fórmula 1 ha ajornat el GP d'Austràlia, previst per aquest cap de setmana, i també la prova de Bahrain (22 de març), i la que havia de fer-se al Vietnam el 3 d'abril a causa de la pandèmia mundial del coronavirus. Els organitzadors del circuit esperen que el tret de sortida de la temporada es pugui donar durant el mes de maig, a Europa, tot i que en aquest sentit també està a l'aire el GP d'Espanya a Montmeló. Totes les situacions hauran de ser revisades en funció de com avanci la propagació de la malaltia. El president de la Fórmula 1, Chase Carey, va argumentar la decisió de posposar campionats en la volatibilitat de la situació al voltant del coronavirus i la dificultat de preveure com evolucionarà, el que els ha fet prioritzar la seguretat.