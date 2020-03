El GEiEG tanca les instal·lacions ara que havia superat el temporal «Gloria»

Pot semblar un contrasentit, com deia ahir, resignat, el president del GEiEG Francesc Cayuela, però ara que el club ho tenia tot a punt per tornar a funcionar al 100%, es veu obligat a tornar a tancar. Superat el tràngol de la inundació de Sant Ponç provocada pel temporal Gloria a finals de gener, el Grup havia anat reobrint espais en les últimes setmanes per reprendre el servei als socis. L'últim pas s'havia de fer dilluns que ve, amb la posada de nou en marxa de la piscina de 50 metres. El coronavirus, però, ho impedirà perquè des d'avui les instal·lacions grupistes (Sant Ponç, Sant Narcís i Palau) tanquen fins a nou avís, almenys durant els propers quinze dies. Cayuela va demanar «paciència» als socis i va dir que esperava que la clausura «s'allargui el menor temps possible», sempre en funció del que els indiquin les autoritats sanitàries i governamentals, dins dels plans per frenar l'expansió del coronavirus.

«Seguint les indicacions i protocols sanitaris marcats per les autoritats, i vetllant per la seguretat dels nostres socis, tancarem les instal·lacions fins que es normalitzi la situació», exposava el màxim responsable del GEiEG, just ara que l'entitat havia aconseguit superat el mal tràngol del temporal Gloria, que va deixar danys per valor de dos milions d'euros a Sant Ponç. «És veritat que pot semblar un contrasentit perquè ara que ens havíem refet de les inundacions i dilluns havia d'entrar en servei la piscina de 50, amb la qual cosa hauríem tornat a estar al 100%, però hem de tancar un altre cop», afegia Cayuela, que considera que «hem de ser valents, tenir serenitat i confiar en les autoritats».

El GEiEG ha volgut «ser prudent» i garantir «la segurat» dels seus usuaris. Dijous ja havien decidit ajornar els entrenaments de totes les seccions esportives, i ahir al matí, estant en contacte amb les institucions, es va optar per clausurar totalment els equipaments. «És un tràngol que superarem», va insistir el dirigent.

El GEiEG, que va celebrar l'any passat el seu centenari, es veu afectat d'aquesta manera, ara en un caràcter global, pels efectes del coronavirus just quan semblava que podria passar pàgina dels efectes del temporal Gloria. Dimarts passat l'entitat també havia anunciat l'ajornament de la tradicional Pujada als Àngels, per la qual hi havia uns 150 inscrits, per evitar la propagació del virus.