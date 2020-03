El Massi-Tactic té les seves properes curses anul·lades

El Massi-Tactic UCI Women's Team, primer equip femení del Club Ciclista Baix Ter (Torroella de Montgrí, Girona), té anul·lades totes les proves fins al 27 de març per la pandèmia del coronavirus (Covid-19) i seguint les directrius donades per part de les institucions. Aquesta mesura afectarà, com a mínim, quatre curses: Torneo Euskaldun Zaldibar (Biscaia), Omloop van de Westhoek (Bèlgica) i la Copa Catalana de Barcelona i del Prat de Llobregat. L'equip gironí, que es va presentar a la Diputació al gener, espera reprendre el calendari quan la situació es normalitzi.