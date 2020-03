Els principals clubs gironins de futbol, bàsquet i handbol aturen els entrenaments

L'estat d'alarma anunciat ahir i que avui decretarà el Govern espanyol per frenar el coronavirus ha provocat també una incertesa total entre els equips més representatius de la demarcació, Girona, Olot i Llagostera, en el món del futbol. Aturades les competicions de Segona A i Segona B des de dijous, ahir veient l'evolució de la situació els clubs van decidir anar més enllà i frenar també la seva actitivitat. Així, el Girona, l'Olot i el Llagostera van cessar els entrenaments sense posar una data clara al retorn a la feina. A Montilivi ja es va activar dijous un protocol per prevenir el Covid-19 i evitar-ne el la propagació però ahir el club va decidir també aturar el dia a dia del primer equip.

El tècnic, Pep Lluís Martí va dirigir la sessió d'entrenament matinal a La Vinya sense tenir clar quan es tornarà a la feina. En principi, dimarts hauria de ser el dia en què es valori què es fa però tot dependrà de com evoluciona tot plegat. Els jugadors del primer equip tenen un protocol de seguretat que han de seguir en la línia del que va anunciar el club dijous, quan va fer públic el cessament dels entrenaments del futbol base, el tancament de la residència de Les Hortes al col·legi Maristes, i la implantació del teletreball a les oficines de l'estadi. Tots els joves futbolistes que vivien a la residència han tornat amb les seves famílies. De futbol, doncs, se'n parlarà ben poc els propers dies a l'espera de com evolucioni la situació i de la decisió que prengui la Lliga respecte als partits ajornats contra el Las Palmas, que havia de ser de demà, i davant el Racing de Santander.

La incertesa també afecta l'activitat de l'Olot i el Llagostera. Els garrotxins ahir ja no es van entrenar i, malgrat que la primera intenció era tornar a la feina dimarts, arran de l'estat d'alerta que s'activarà avui, ja no hi ha data de retorn. El club es manté a l'expectativa. «És una situació que no depèn de nosaltres. Una cosa seriosa i quan la salut està per davant, cal fer el que et diuen», destaca un dels capitans garrotxins, Hèctor Simon. El de Llançà recorda això sí, que l'aturada arriba en el millor moment a la Lliga per a l'Olot. «Duiem una bona dinàmica però sabem el que ens ha portat fins aquí: entrenar bé, un bon vestidor i treballar seriosament. Encara hi ha il·lusió per mirar amunt i allargar aquest somni fins on puguem», afegia el migcampista.

Per la seva banda, el Llagostera també ha aturat en sec l'activitat. La idea inicial d'Oriol Alsina era la de donar festa tot el cap de setmana a la plantilla i tornar a la feina dilluns a la tarda. Tot i això, aquesta previsió de retorn als entrenaments s'ha anulat. El club no té una data fixa per reprendre la feina i està a l'espera de com evolucionin els esdeveniments els propers dies. La Segona B també s'ha congelat durant un parell de setmanes a l'espera que les mesures que s'han pres per frenar l'extensió del coronavirus aportin bons resultats.

Pel que fa a Tercera Divisió, Banyoles, Figueres i Peralada han aturat també la seva activitat i no es tornaran a entrenar fins que la situació actual ho permeti. El Peralada, l'equip gironí més ben classificat de la categoria, cinquè, explicava ahir que els jugadors del seu equip seran controlats pels serveis mèdics del club.



Bàsquet: adeu a europa



Dijous l'Spar Citylift Girona anunciava que paralitzava la seva activitat en vistes a la suspensió tant de la Lliga Femenina com de l'Eurocup per la crisi del coronavirus. El club, fins i tot, va autoritzar les jugadores que ho estimessin oportú a tornar a casa. De moment totes continuen a Girona a l'espera d'esdeveniments. Ahir es va saber que la FIBA ha donat per acabada la temporada europea, tant a l'Eurolliga, com a l'Eurocup i, per tant, l'eliminatòria contra el Venècia de quarts de final no es disputarà per la crisi del coronavirus. Queda per veure què passa a la Lliga Femenina Endesa, on de moment s'han suspès les dues pròximes jornades. Vist el precedent de la FIBA no seria descartable que la Federació Espanyola també optés per deixar desertes les seves competicions si s'allarga l'actual situació. El Bàsquet Girona, per la seva banda, també ha aturat els entrenaments.



Handbol



Els dos principals representants gironins, el Bordils i el Sarrià, han paralitzat tota l'activitat esportiva. La Lliga de Divisió d'Honor Plata està suspesa per quinze dies i, de moment, cap dels dos equips té data per reprendre els entrenaments. «Tot està aturat, no entrenarem fins a nou avís. Farem un pla físic individual que els jugadors hauran de seguir a casa, però en l'àmbit col·lectiu no treballarem. Esperarem a veure què passa, quan es pot reprendre la competició i de quina manera es recuperen les jornades perdudes», explicava ahir Pau Campos. Segons el tècnic del Bordils «estem davant d'un final de temporada atípic, en un escenari complicat, sobretot pels entrenadors, a qui ens agrada tenir-ho tot planificat». Davant la situació d'emergència per l'extensió del virus, Campos recomana «paciència» a l'espera que el cas faci un tomb cap a millor. Per si de cas, la Lliga s'ha aturat amb el Sarrià (9è, 19 punts) i el Bordils (12è, 18), fora del descens directe i de la promoció.