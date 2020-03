Samaranch assegura que els Jocs Olímpics de Tòquio «es faran sí o sí»

El vicepresident del Comitè Olímpic Internacional, Juan Antonio Samaranch Salisachs, va reiterar ahir divendres que «els Jocs Olímpics se celebraran sí o sí», tot i la pandèmia pel coronavirus que ja ha provocat trastorns en gairebé totes les grans competicions. «La decisió que es disputin els Jocs Olímpics o no, no és la nostra. Nosaltres farem els Jocs Olímpics amb els nostres socis del comitè organitzador de Tòquio sí o sí», va assegurar Samaranch en declaracions a RTVE. El directiu creu que la suspensió «només passaria si les autoritats pertinents internacionals i locals ens diguessin en aquell moment (just abans dels Jocs) que no és segur».