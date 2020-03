El CAR de Sant Cugat clausura tota l'activitat per un cas de coronavirus

Els intents per frenar l'expansió del coronavirus continuen provocant mesures inèdites al món de l'esport. Ahir mateix, el Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat va tancar tota la seva activitat a causa d'un positiu per Covid-19 i l'Alabès va anunciar un parell de casos més, que serien dins del cos tècnic. A més a més, al calcio es van confirmar nous casos entre jugadors del Fiorentina.

La llista d'esportistes afectats pel Covid-19 continua creixent. El CAR es mantenia operatiu encara només per als esportistes classificats o amb opcions d'anar als Jocs Olímpics de Tòquio. La Secretaria General de l'Esport mantenia la instal·lació oberta però un cas de coronavirus en un membre del personal sanitari ha precipitat el tancament de la instal·lació. D'aquesta manera, esportistes com Mireia Belmonte o Jèssica Vall, entre d'altres, van haver de marxar cap a casa. Ahir també es va saber que dos membres del cos tècnic i de l'àrea esportiva de l'Alabès han donat positiu per coronavirus després de les proves realitzades. El club basc va anunciar la suspensió dels entrenaments fins que es coneguin els resultats dels testos a la resta d'integrants de la plantilla i treballadors.

A banda dels positius al cos tècnic i direcció esportiva de l'Alabès, el Fiorentina també va confirmar ahir que els seus jugadors Patrick Curone i Germán Pezzella, a més a més, del fisioterapeuta Stefano Deinelli, han donat positiu per coronavirus. Aquests nous positius eleven a 9 els futbolistes de la Serie A amb Covid-19. Això sí, «tots gaudiexen de bona salut als seus domicilis de Florència» indicava el club viola. Divendres, el també jugador del Fiorentina Dusan Vlahovic ja havia donat positiu. A més a més, el Sampdoria havia anunciat que Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina i Morten Thorsby, juntament amb el metge genovès, Amedeo Baldari, estaven contagiats. Aquests positius es van unir al previ de Manolo Gabbiadini, també del Sampdoria, i al de Daniele Rugani, defensa del Juventus.

Mentrestant i arran de la incertesa en la represa de la competició de Primera Divisió, l'Espanyol no veu clar com pot acabar la situació i tem alguna decisió dràstica que els pugui abocar al descens. En aquest sentit, el vicepresident blanc-i-blau Carlos Garcia Pont deia a Radio Marca que «ens agradaria que ens donessin la possibilitat de jugar i acabar la competició, però no és fàcil». Garcia Pont no contempla que es doni la Lliga per acabada tal i com està ara. «No hi ha cap precedent de Lligues que acabin amb un 30% per jugar. Si així fos, no hauria de tenir conseqüències. La decisió l'han de prendre la Lliga i la Federació. Miraran des d'un punt de vista legal i de justícia, però qualsevol decisió serà dura i injusta per a algú», va subratllar.