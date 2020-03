Messi: «És el moment de ser responsables»

El capità del Barcelona, l'argentí Lionel Messi, va llançar ahir des del seu domicili a Castelldefels un missatge d'ànim a tothom per les limitacions que està ocasionant la pandèmia del coronavirus, i amb les etiquetes mundials #QuedateEnCasa i #StayAtHome va animar tothom a ser «responsables».

Al costat d'una fotografia a casa amb dos dels seus tres fills, Messi va dir en el seu compte d'Instagram: «És el moment de ser responsable i quedar-se a casa. Són dies complicats per a tothom. Vivim preocupats pel que està passant i volem ajudar posant-nos en el lloc d'aquells que pitjor ho estan passant, o bé perquè els ha afectat directament a ells o els seus familiars i amics, o perquè estan treballant en primera línia per combatre-ho en hospitals i centres de salut. Vull enviar-los molta força a tots ells».

El jugador es troba confinat a casa, seguint les indicacions del Barcelona, cosa que afecta tots els esportistes del club català, després que els organismes sanitaris hagin ordenat el confinament de tota la població per evitar la propagació del coronavirus, un fet que ja afecta a tot Espanya, excepte moviments per força major.

En el seu escrit, Messi conclou amb aquest missatge: «La salut ha de ser sempre el primer. És un moment excepcional i cal seguir les indicacions tant de les organitzacions sanitàries com de les autoritats públiques. Només així podrem combatre'l de manera efectiva. És el moment de ser responsable i quedar-se a casa, a més és perfecte per gaudir aquest temps amb els teus que no sempre es pot tenir. Una abraçada i tant de bo aconseguim donar-li volta a aquesta situació com més aviat millor».

L'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego Pablo Simeone, també ha enviat un missatge de conscienciació a través de les xarxes socials per demanar a la població espanyola que es «quedi a casa» per combatre el coronavirus i així protejar «a la gent que ens envolta» de la malaltia.