La situació en el futbol genera dubtes

Dijous passat, La Lliga va fer cas a la Federació Espanyola de Futbol i va decidir suspendre la competició, com a mínim durant dues jornades. Una decisió provocada per mirar de contenir l'expansió del coronavirus i que ara mateix no sembla que pugui resoldre's en tan poc termini de temps. És a dir, ningú té clar quan pot durar l'aturada de la competició de Primera i Segona Divisió A. És per això que són molts els aficionats que ara que tenen més temps, especulen amb la possibilitat que La Lliga no pugui continuar. Aquest escenari és absolutament hipotètic a hores d'ara, tot i que a Alemanya hi ha estaments que ja comencen a plantejar-se possibles solucions. Ahir era el president de la Federació Anglesa el que dubtava que la Premier es reprengués.

A l'estat, ni la Lliga ni la Federació han fixat data per parlar del tema però a Alemanya demà mateix hi haurà una trobada per decidir com podria acabar la Bundesliga. En aquest sentit, el diari Express avançava algunes de les mesures que es podrien aplicar a Alemanya. Així, la proposta seria la de donar per acabada la competició a la jornada actual. Aplicada la mateixa fórmula a Espanya, el títol de Primera correspondria al Barça o bé podria quedar desert. Pel que fa a la classificació per les competicions europees es regiria per la taula actual i no es disputaria la final de la Copa. Quant als descensos, Alemanya no en preveuria cap, com tampoc promocions. La decisió seria la d'ampliar la Bundesliga de 18 a 22 equips gràcies a 4 ascensos des de Segona Divisió. Això sí, la temporada vinent es reduïria la Lliga amb quatre descensos i un cinquè que sortiria d'un play-off amb el campió de Segona.

D'aquesta manera, si la Lliga seguís la proposta alemanya, el campió seria el Barça, els llocs de Lliga de Campions serien per Madrid, Sevilla i Reial Societat i a l'Europa League hi anirien el Getafe, el València i l'Atlètic de Madrid. Per baix, no hi hauria descensos i Mallorca, Leganés i Espanyol continuarien a una Primera que s'ampliaria a 22 equips gràcies als ascensos dels dos primers classificats de Segona A: Cadis i Saragossa. El play-off, doncs, no es disputaria i el Girona es quedaria sense cap opció de pujar.

Aquesta no és l'única idea que hi ha sobre la taula. També s'especula amb deixar la competició tal i com va finalitzar al final de la primera volta i que els resultats des de llavors no comptabilitzin. Si fos així, el títol també seria per al Barça i l'Atlètic, en aquest cas, sí que entraria a la Champions. Aplicat a Segona, el Girona en sortiria molt mal parat. Ara és cinquè, però mirant la primera volta va acabar en un decebedor novè lloc.