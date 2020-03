L'ACB suspèn la Lliga Endesa fins el 24 d'abril

L'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB) ha acordat la suspensió temporal de la Lliga Endesa fins al 24 d'abril a causa de l'amenaça del coronavirus, després de la reunió que han mantingut aquest dilluns els clubs mitjançant videoconferència.

En una Assemblea Extraordinària, els 18 clubs de l'ACB han decidit "de manera unànime" la paralització de manera temporal de la màxima categoria del bàsquet espanyol fins al proper 24 d'abril amb motiu "de la crisi sanitària provocada pel COVID-19 i que té detingut el país i tota activitat professional no essencial".

El president de l'ACB, Antonio Martín, ha recordat que la intenció de tothom és la de completar la temporada com sigui possible. "La voluntat de tots els clubs continua sent reprendre la competició i finalitzar la Lliga Endesa 2019-20 en la mesura i els temps que la situació ho permeti", ha manifestat.

A més, ha destacat"la importància del suport unànime" de tots els clubs "a una mesura excepcional" com és la suspensió temporal de la competició davant "una situació tan greu" com la que viu Espanya i el món en general.