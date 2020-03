L'operació a Carlos Treviño (Figueres) queda ajornada

El mexicà Carlos Treviño, jugador de la Unio Esportiva Figueres, s'havia de sotmetre demà a Barcelona a una intervenció per resoldre la ruptura parcial dels lligaments encreuats anteriors del genoll esquerre, lesió que va patir fa poques setmanes en un partit contra el Terrassa. Tanmateix, la situació que viu el país degut al coronavirus ha posposat aquesta operació. El club explicava ahir a la tarda que ara mateix no hi ha data per intervenir a Treviño a l'espera de l'evolució dels esdeveniments.