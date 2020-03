La Copa Amèrica també s'ajorna fins al 2021

La CONMEBOL ha seguit els passos de la UEFA i també ha anunciat avui l'ajornament fins el 2021 de la Copa Amèrica, inicialment prevista per aquest proper mes de juny. Es tracta d'una "mesura extraordinària per a una situació inesperada" que "respon a la necessitat fonamental d'evitar una evolució exponencial del coronavirus". D'aquesta manera i en l'hipotètic cas que es reprengui la competició a Segona A, es mantingui el sistema del play-off d'ascens i el Girona s'hi classifiqui, Pep Lluís Martí podrà comptar amb Cristhian Stuani i Johan Mojica. L'uruguaià i el colombià són habituals a les convocatòries de le seves seleccions i tenien molts números de perdre's un possible play-off d'ascens amb el Girona al juny.

"Després d'un detallat anàlisi de la situació al voltant de l'evolució mundial i regional de l'Coronavirus (COVID19), i de les recomanacions realitzades pels organismes internacionals en matèria de salut pública per extremar les precaucions, la CONMEBOL comunica l'ajornament de l'edició 47 de la CONMEBOL Copa Amèrica a les dates de l'11 de juny a on 11 juliol de 2021 ", ha anunciat l'organisme en un comunicat.

El president de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, ha apuntat que es tracta d'"una mesura extraordinària per a una situació inesperada". "Respon a la necessitat fonamental d'evitar una evolució exponencial de virus, present ja en tots els països de les Associacions Membre de la Confederació", ha recordat. El paraguaià va reconèixer que "no ha estat fàcil prendre aquesta decisió", però que la seva obligació és "salvaguardar en tot moment la salut dels esportistes i de tots els agents que formen part de la gran família de el futbol sud-americà".