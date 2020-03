L'Espanyol anuncia sis positius per coronavirus entre tècnics i plantilla del primer equip

El RCD Espanyol ha confirmat que sis membres del primer equip i del cos tècnic han donat positiu per coronavirus, encara que no ha volgut revelar la seva identitat, de manera que el conjunt català es converteix en el segon de Laliga Santander amb contagiats per Covid-19 després del València CF. "Aquesta tarda s'ha confirmat que sis membres d'entre la primera plantilla i l'staff tècnic de l'RCD Espanyol de Barcelona han donat positiu en les proves del Covid-19 efectuades en les últimes hores", ha informat l'entitat blanc i blava.

A més, ha assegurat que tots es troben "amb símptomes lleus i estan complint amb les recomanacions mèdiques". No obstant això, no ha revelat la identitat dels afectats per la pandèmia. D'aquesta manera, el club barceloní es converteix en el segon de la màxima categoria del futbol espanyol amb casos positius per coronavirus, després que diumenge el València anunciés que comptava amb cinc contagiats entre el cos tècnic i la plantilla.