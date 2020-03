La UEFA i les federacions decidiran avui el futur de les competicions

La UEFA celebra avui una reunió per videoconferència amb les 55 federacions nacionals europees, els clubs, les lligues i el sindicat de jugadors FIFPro per consensuar una resposta col·lectiva al coronavirus i el futur de «totes les competicions nacionals i europees, inclosa l'Eurocopa 2020». L'organisme assegura que obrirà per primera vegada la porta a una possible modificació del calendari i, fins i tot, la suspensió del gran torneig de seleccions, previst del 12 de juny al 12 de juliol a dotze països, entre els quals Espanya i Itàlia, dos dels més afectats per la pandèmia. Una de les hipòtesis que hi ha sobre la taula és allargar la temporada actual i que l'Eurocopa es jugui al desembre.