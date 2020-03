Viure el confinament lluny de casa

El Girona va anunciar diumenge al vespre que suspenia definitivament i fins a nou avís els entrenaments del primer equip. L'aturada de la competició sembla que podria durar força més dels quinze dies que va decretar inicialment la Lliga i, si es manté l'estat d'alarma, qui sap si es reprendrà. Malgrat no entrenar-se, els jugadors del Girona tenen ordres de seguir uns protocols de prevenció i també d'entrenament durant tots els dies que duri el confinament. Mentrestant, dos exjugadors blanc-i-vermells com Marc Muniesa (2017-19) i Ferran Corominas (2011-12) també s'han vist afectats per les mesures de prevenció del Covid-19 els últims dies. D'una banda, Muniesa és al Qatar, on la lliga s'ha aturat, com a mínim, fins al 29 de març i el país ha començat a tancar-ho tot. El banyolí, per la seva banda, va tornar dissabte de l'Índia després d'acabar la competició amb el seu equip, el FC Goa. Confinat ara a terres catalanes, Corominas detalla que el país asiàtic havia reaccionat molt més aviat a l'expansió del coronavirus. «Amb tota la població que hi ha a l'Índia fins ara només hi havia uns quaranta casos i, tot i això, ja estaven tancant totes les escoles des de la setmana passada. Han reaccionat molt més de pressa».

Marc Muniesa va deixar el Girona a l'estiu després de dues temporades per acceptar una oferta de l'Al-Arabi del Qatar, que també va deixar un bon traspàs a la caixa del club. Amb el conjunt asiàtic Muniesa ha disputat fins ara 17 partits (un gol) però la competició s'ha aturat pel coronavirus. Muniesa explica que fins al dia 29 d'aquest mes de març no està previst que torni a jugar. «Diumenge ens vam reunir amb el club i vam decidir aturar-nos tres dies. Els entrenaments no estan prohibits encara però esperarem uns dies i després decidirem a veure si continuem o no». El central de Lloret de Mar explica que a Qatar de mica en mica comencen a arribar les mesures extremes per prevenir el virus. «Ara ho estan començant a tancar tot. La setmana passada van tancar els col·legis, ahir els restaurants i d'aquí a un parell de dies han dit l'aeroport», detalla. El selvatà explica que «al matí fem classe amb el meu fill gran» i també detalla que està al cas del que passa a Catalunya per la seva família i perquè segueix l'actualitat a través d'internet i les xarxes socials. Ahir, es feia creus de les imatges de trens i metros plens a Madrid i Barcelona. «És ridícul que el Govern no doni facilitats a les empreses. La gent ha de treballar perquè si no, no cobra».

Per la seva banda, Ferran Corominas ja és a Catalunya després de posar punt i final a la seva tercera temporada al Goa de la lliga índia. Corominas ha marcat 14 gols en 17 partits i s'ha quedat a les portes de la final del play-off pel títol amb el seu equip, que havia guanyat la lliga regular. Acabada la lliga, el banyolí va tornar divendres cap a Barcelona i ha pogut veure de primera mà la diferència entre la capacitat de reacció d'un país i l'altre. «Allà fèiem vida més o menys normal. Això sí, ens prenien la febre quan arribàvem a algun hotel i hi havia força més controls. Un cop aquí, per contra, cap control. Ben poca cosa», destaca. Corominas també revela que a l'Índia estaven tancant escoles ja la setmana passada. «Diria que hi havia uns trenta o quaranta casos i tenint en compte la gran població que hi ha al país ja ho estaven tancant tot. Han reaccionat molt més aviat», considera l'exjugador del Girona.