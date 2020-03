L'Eurocopa i la Copa Amèrica s'ajornen i no es disputaran fins l'estiu de l'any vinent

Amb un munt de competicions aturades i sense un futur gaire clar, ahir el món del futbol va desencallar una de les incògnites més grans que s'havien generat un cop va esclatar la crisi del coronavirus. L'Eurocopa, el torneig continental de seleccions per excel·lència, s'havia de disputar del 12 de juny al 12 de juliol d'aquest any i la present edició presentava un format revolucionari perquè se celebrava, de manera simultània, a unes quantes seus repartides per tota la geografia europea: fins a dotze països. Tanmateix, la pandèmia que s'ha estès pel planeta ha posat de cap per avall el dia a dia i el món de l'esport s'ha vist del tot afectat. L'Eurocopa tampoc se n'ha escapat i des d'ahir ha quedat ajornada fins a l'any 2021. Així ho va destapar la federació noruega, la primera a anunciar, de manera oficial, la decisió que havia pres la UEFA en una reunió que va mantenir durant el matí d'ahir amb les federacions membres, clubs, lligues i el sindicat mundial FIFPro.

«La UEFA ha decidit que el Campionat d'Europa s'ajorni fins l'any 2021. Es jugarà de l'11 de juny a l'11 de juliol. Aviat més informació», es podia llegir en el seu compte oficial de Twitter. Amb aquesta mesura no només es vol preservar la salut dels futbolistes i salvar un torneig que estava en perill, sinó que també s'obre la possibilitat que les lligues, que ara mateix estan suspeses, es puguin acabar aquest estiu sempre que es puguin reprendre amb normalitat. Això és precisament el que espera el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, que a mitja tarda va comparèixer per fer una valoració de tot plegat. «Considerem una injustícia acabar la lliga amb la classificació que hi ha actualment. Les competicions s'han d'acabar, si és possible abans del 30 de juny, encara que aquesta data no ha de ser un mur infranquejable. Seria injust declarar la temporada nul·la o donar per bona la classificació al final de la primera volta. Lluitarem perquè hi hagi justícia i la classificació reflecteixi el que passi al camp». També va parlar de la Copa del Rei: «Ara mateix no hi ha data per a la final. Havíem pensat el 31 de maig però ho hem decidit paralitzar».



Champions i Europa League

Que l'Eurocopa no es contempli per a aquest estiu ha permès que la UEFA prengués ahir d'altres decisions, com per exemple les d'ajornar les finals de la Lliga de Campions i Lliga Europa d'aquesta temporada. Si res es torça i l'activitat es repren en un temps determinat, la màxima competició continental per equips s'acabarà decidint el 27 de juny i no pas el 30 de maig, com en un principi estava establert. El seu escenari es mantindrà: Istanbul. Es treballa amb la hipotesi que el torneig s'engegui de nou el 5 de maig, sempre que la situació ho permeti. Per la seva banda, el desenllaç de la Lliga Europa s'ajorna fins al 24 de juny, dia de Sant Joan, en comptes del 27 de maig. Tampoc es canvia la seu, en aquest cas la ciutat polonesa de Gdansk. L'ajornament de l'Eurocopa facilita que s'endarrereixin totes dues finals i també les eliminatòries anteriors, ara mateix en l'aire. La Champions femenina, per la seva banda, queda suspesa fins a nou avís.



La Copa Amèrica, també

La CONMEBOL seguia els passos de la UEFA i ahir s'afanyava a anunciar que la Copa Amèrica, prevista per a aquest estiu, també canviava de dates i s'acabaria disputant el 2021. És una «mesura extraordinària per una situació inesperada» que «respon a la necessitat fonamental d'evitar una evolució exponencial del virus», com explicava el president de l'organisme, Alejandro Domínguez. Les futures dates: de l'11 de juny a l'11 de juliol. Això té un efecte directe i interessa, i molt, al Girona. Si finalment la Lliga de la Segona Divisió es pot reprendre i acabar amb certa normalitat, que l'equip de Montilivi acabi disputant un hipotètic play-off no anirà de la mà amb la possibilitat més que real de perdre el seu màxim golejador, l'uruguaià Cristhian Stuani. Sense Copa Amèrica aquest estiu, el davanter estarà del tot disponible per a Pep Lluís Martí fins que s'acabi la temporada i no s'haurà de concentrar amb la seva selecció, com hauria passat aquest estiu si no s'hagués produït la situació excepcional que es viu ara mateix.