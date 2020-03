Mor l'exentrenador del Figueres, Joaquín Peiró

L'exjugador i exentrenador madrileny Joaquín Peiró ha mort aquest matí als 84 anys. Peiró, amb una dilatada trajectòria com a futbolista amb l'Atlètic de Madrid, Múrcia, Torí, Inter i Roma, va escriure també una llarga carrera a les banquetes on va tenir l'oportunitat de treballar a les comarques gironines. Va ser com a entrenador del Figueres durant dues temporades (1988-89 i 1989-90). Peiró va aterrar a Vilatenim a mig curs 88-89 en substitució de Jordi Gonzalvo i va treure l'equip de la zona baixa per salvar-lo sense problemes. La bona trajectòria del Figueres el curs següent (6è després de 35 jornades) va fer que l'Atlètic de Madrid el vingués a buscar i se l'endugués per substituir Javier Clemente i dirigir el conjunt matalasser a Primera.

Peiró també va entrenar el Múrcia, el Badajoz i el Màlaga, amb qui va viure la seva millor època tornant el conjunt andalús a Primera el 1999 i classificant-lo per la Copa de la UEFA el 2002.