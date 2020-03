El COVID-19 fa ajornar la final de la Copa Catalunya entre Llagostera i Hospitalet

La Federació Catalana de Futbol ha anunciat oficialment l'ajornament de la final de la Copa Catalunya absoluta entre el Llagostera i L'Hospitalet, prevista pel pròxim 1 d'abril a l'Estadi Olímpic de Terrassa, per culpa de les mesures extraordinàries a causa del COVID-19. Un cop es normalitzi la situació, la Federació programarà una trobada amb els dos clubs per fixar de mutu acord una nova data per la disputa del partit.

De la mateixa manera, la Federació també ha informat de la cancel·lació de la Jornada de Futbol Femení de l'1 de maig a tota Catalunya, pels mateixos motius de força major i considerant com a prioritat principal la protecció de la salut de tots els federats i federades.