El futbol espanyol eleva el seu número de contagiats pel coronavirus

Dia que passa, dia que les xifres de persones infectades pel Covid-19 augmenten. No se n'escapa el món de l'esport, ni tampoc la màxima categoria del futbol espanyol, una de les lligues que té més volada i ressò a tot el planeta. L'últim club implicat ha sigut l'Alabès. Ahir es podia saber que fins a tres integrants de la primera plantilla van donar positiu en coronavirus després de fer-se les proves. No són els únics. Hi ha un total de 15 contagiats. Set més pertanyen al cos tècnic del conjunt basc, mentre que els cinc restants són treballadors de l'entitat. L'Alabès no va voler revelar la identitat dels futbolistes en un vestidor on hi ha el migcampista de Sant Martí Vell i amb passat al Girona Pere Pons. S'explica, això sí, que totes quinze persones i en concret els tres futbolistes de la primera plantilla de futbol, es troben «en bon estat de salut» i que tots ells són «asimptomàtics».

Ahir era l'Alabès, però dimarts al vespre es coneixia que fins a sis membres de l'Espanyol, comptant la primera plantilla i el cos tècnic, havien donat positiu per coronavirus. Tampoc es va voler especificar de qui es tractava. Mitjançant un comunicat, s'assegurava que tots ells patien «símptomes lleus» i es trobaven «complint amb les recomanacions mèdiques» pertinents. Aquests dos clubs s'uneixen al València, el primer del futbol espanyol de primer nivell que compta amb algun dels seus jugadors infectats pel Covid-19. S'hi suma l'expresident del Reial Madrid Lorenzo Sanz (1995-2000), ingressat a l'UCI i amb pronòstic greu.