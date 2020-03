El Bàsquet Girona demana la suspensió de la temporada de LEB Plata

El futur de totes les competicions esportives, de la disciplina que sigui, és més incert que mai. En bàsquet, la Federació Espanyola (FEB) ha allargat l'ajornament de totes les seves lligues (entre les quals, la Lliga Femenina Endesa i LEB Plata) una jornada més i sense posar cap data de retorn a l'activitat. En aquest sentit i veient els dubtes al voltant de la situació creada per l'expansió del coronavirus 19 dels 24 equips de LEB Plata han demanat a la Federació «la cancel·lació definitiva i de manera immediata de la competició». Entre els 19 clubs signants de l'escrit hi és el Bàsquet Girona, malgrat estar immers de ple a la fase d'ascens a la categoria de LEB Or.

Entre els punts a què s'agafen els clubs implicats en el comunicat enviat a la FEB destaquen «el fet d'haver perdut milers d'euros per culpa de viatges anul·lats», que «la majoria de jugadors estrangers se n'han tornat als seus països d'origen» o bé que les instal·lacions, la majoria de les quals són municipals, on juguen els seus partits estan clausurades de manera indefinida».

A part del Bàsquet Girona, el manifest el signen també Reial Múrcia, Tizona, Estela de Cantàbria, Juaristi, Menorca, Cat Rest Ciudad de Ponferrada o Zamora, entre d'altres.