El GP d'Espanya de Montmeló queda ajornat pel coronavirus

El Gran Premi d'Espanya programat pel 10 de maig al Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló ha quedat també ajornat per culpa de la pandèmia del coronavirus. La prova havia de ser la sisena del calendari d'aquesta temporada però després d'anular-se la de la Xina va passar a ser la cinquena. Des de l'organització es va informar que s'està monitoritzant la situació per tal de cercar una data alternativa. A més a més, les entrades venudes pel Gran Premi tindran validesa per a la nova data en què es disputarà la cursa automovilística.