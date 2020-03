El tècnic olotí Jordi Jou diu que fer aturar els nedadors és «ofegar-los»

En plena polèmica per la reticència del COI a ajornar els Jocs Olímpics, l'olotí Jordi Jou, entrenador, entre d'altres, de la medallista mundialista Jèssica Vall, considera que a quatre mesos de l'inici dels Jocs de Tòquio fer parar els nedadors és «ofegar-los». Jou exposa els problemes afegits que suposa per als nedadors el confinament arran de la pandèmia de coronavirus i el fet de no poder utilitzar les piscines. «Aquí ens trobem en una situació extraordinària, on només podem treballar en estàtic. No és només un tema d'estar o no estar nedant, és perdre la rutina en general. La natació pel fet de ser un altre mitjà, el que més ràpid es perd són les sensacions dins l'aigua, a part que la condició física baixa el seu rendiment, no és el mateix que unes vacances d'estiu, ja que allí en realitat no paren, sempre van algun dia a nedar, o surten a córrer», va recordar.

Malgrat tot, Jou considera que la solució passa perquè tothom estigui a casa «perquè el virus no segueixi avançant a la velocitat que ho fa», encara que admet que per als esportistes professionals «en un any especial» com aquest, a quatre mesos dels Jocs «parar, és ofegar-los». Jou reconeix que mira de reüll el que estan fent en altres països, mentre intenta que els seus nedadors puguin entrenar-se, encara que sigui sota mínims. «Els hem enviat unes rutines de treball, cap pot nedar. Aquestes rutines hem intentat que imitin el màxim una setmana de treball, però és impossible sense poder tocar l'aigua. Intentem també estar en contacte amb ells cada dia». admet l'exnedador garrotxí.