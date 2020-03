El Barça prepara un ERTO per a jugadors i treballadors

L'extraordinària situació que viu el futbol per culpa de la crisi generada pel coronavirus ha fet que molts clubs es replantegin el seu futur a curt termini. Un d'aquests és el Barça. Sense que hi hagi cap mena de competició en dansa, i per tant sense la possibilitat de rebre cap mena de compensació pels drets televisius a la Lliga de Campions, l'entitat blaugrana es troba ara mateix en una situació delicada pel que fa a l'economia, sobretot si es té en compte que al voltant d'un 70 per cent de l'elevadíssim pressupost va directe a pagar els salaris dels futbolistes. Segons explicava ahir el diari Sport, el Barça estudia molt seriosament l'aplicació d'un ERTE que aniria dirigit als futbolistes i també a alguns treballadors del club.

Aquest dilluns, Josep Maria Bartomeu es reunirà amb LaLliga i també amb d'altres organismes com la UEFA i l'ECA per conèixer de primera mà què pensen fer d'altres entitats en aquest sentit i trobar una solució comuna. Es plantejarà la possibilitat de l'ERTO i, si es veu amb bons ulls, la junta directiva està decidida a aplicar-lo per evitar pèrdues elevades.