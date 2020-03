Mor Lorenzo Sanz, expresident del Reial Madrid, per coronavirus

Lorenzo Sanz, que va ser president del Reial Madrid entre 1995 i 2000 i que estava ingressat en vigilància intensiva d'un hospital de Madrid des del dilluns passat, ha mort aquest dissabte als 76 anys, segons ha informat el seu fill Lorenzo.



"Acaba de morir el meu pare. No es mereixia aquest final i d'aquesta manera. Era una de les persones més bones, valentes i treballadores que he vist en la meva vida. La seva família i el Reial Madrid eren la seva passió. La meva mare i els meus germans hem gaudit de tots els seus moments amb orgull", ha escrit Lorenzo Sanz fill en el seu compte de Twitter.





Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas,valientes,y trabajadoras que he visto en mi vida. Su familia y el Real Madrid eran su pasión. Mi madre y mis hermanos hemos disfrutado de todos sus momentos con orgullo DEP — lorenzo sanz (@lsanz19) March 21, 2020

Lorenzo Sanz estava hospitalitzat en la Fundació Jiménez Díaz de Madrid per "insuficiència respiratòria i fracàs renal per infecció greu", segons va informar el seu fill.Aquest mateix dissabte Lorenzo Sanz fill havia anunciat que "tot segueix igual. Lluitant com el campió que és, encara que cada vegada amb menys forces després de dos dies donant-nos nul·les esperances. Que l'alè que estem donant tots faci que ocorri el miracle".