Primer positiu per coronavirus al Girona

El Girona FC va confirmar ahir el primer cas positiu per coronavirus. Es tracta d'un membre de l'àrea esportiva, del qual el club no va revelar la identitat. L'entitat gironina va explicar-ho a través d'un comunicat i, tot i que s'ha preferit no donar detalls, també s'informava que dos jugadors del primer equip van «realitzar els tests de detecció del Covid-19» perquè presentaven «símptomes compatibles amb el quadre clínic» de la pandèmia» i el seu resultat havia estat negatiu. En total, s'han fet tres tests.

La plantilla del Girona està confinada a casa i segueix rutines d'entrenament personalitzades i les indicacions del Govern i els protocols del club per evitar la propagació del Covid-19.



Quatre altes a l'Espanyol

L'Espanyol va explicar ahir que quatre dels sis jugadors afectats per coronavirus ja han rebut l'alta mèdica i comencen el període de quarantena de 15 dies. Els altres dos evolucionen favorablement. Tot i que el club no fa públics els noms per respecte, la Federació Xinesa de Futbol va confirmar que Wu Lei és un dels positius.