«És temps d'estar a casa»

Les xarxes socials s'estan convertint en les millors aliades per combatre la pandèmia del coronavirus. Fan que el confinament sigui més amè i, per això, clubs com el Bàsquet Girona les potencien. L'aler barceloní Max Esteban i el pivot holandès Menno Dijkstra van compartir una estona del dia d'ahir amb els seus seguidors a través d'un live mitjançant la plataforma d'Instagram. Cadascú a casa seva, però amb realitats ben diferents, van respondre tota mena de qüestions en un ambient proper malgrat el confinament.

Des que va esclatar la propagació del Covid-19 amb la conseqüent suspensió de competicions, el Bàsquet Girona va permetre als seus jugadors marxar cap a casa seva amb el compromís de tornar a terres gironines si es reprèn la Lliga. «M'agrada molt Girona, però volia ser a casa amb la crisi del coronavirus i vaig marxar dilluns. És temps d'estar amb la família», va dir Dijkstra, des d'Holanda. Esteban no hi podia estar més d'acord, tot i que l'aler no té cap més remei arran del confinament obligatori arreu del país: «És una situació particular. A part d'entrenar seguint el pla físic que ens ha preparat l' staff, faig moltes coses en família per passar la resta del dia. També aprofito per tocar la guitarra i jugar amb el gos». L'holandès, en canvi, no pateix les conseqüències de l'estat d'alarma i pot sortir al carrer, però no per això deixa d'estar en alerta. «A Holanda han començat a tancar moltes escoles i restaurants, on hi pot haver aglomeració de persones. Les autoritats demanen que ens rentem les mans i anem amb compte. No ens han dit de confinar-nos, encara que no sabem si d'aquí a una setmana o dues pot canviar la situació», comentava.

Les videotrucades improvisades a casa serveixen per veure la part més humana del jugador. «És dur per a tots aparcar el bàsquet perquè ens encanta i és la nostra passió, però la salut és més important», assegurava Esteban. La incertesa sobre què passarà a la Lliga era notable entre els jugadors. També per als aficionats, que els preguntaven què passaria amb la temporada. «Tant jo com la resta de l'equip estem tocats perquè teníem ganes de seguir, portàvem bona dinàmica i estàvem aconseguint el que voliem. Seguim el dia a dia, veient com evoluciona la crisi del Covid-19. És una llàstima», va respondre Esteban. Segons fonts del club, es respectarà el que digui la Federació Espanyola (FEB).

El Bàsquet Girona va demanar la cancel·lació immediata de LEB Plata adherint-se al manifest que han signat 19 dels 24 equips de la competició, tot i estar immers en la fase d'ascens a la categoria LEB Or. Aquesta decisió respon a la delicada situació que estan vivint altres clubs arran de l'aturada pel coronavirus que els ha deixat sense jugadors. Els gironins, per exemple, no tenen les instal·lacions ni les condicions per entrenar i tampoc saben quan podrien tornar a tenir-les.

Davant dels greus efectes que està tenint el Covid-19 en el món de l'esport, el Bàsquet Girona només pot tenir paciència i esperar que tot torni a la normalitat. Pendents de la resposta de la FEB, l'entitat presidida per Marc Gasol haurà de pensar una proposta si finalment es decideix donar la lliga per acabada. «No era l'objectiu arribar a LEB Or d'aquesta manera, però estaríem contents de pujar i farem el possible per portar el Bàsquet Girona més amunt», afirmava Esteban a l'afició.