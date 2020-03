La Lliga s'ajorna fins a nou avís

Des que es va aturar LaLliga per culpa de la crisi sanitària del COVID-19, s'han fet un piló d'especulacions sobre quan es podria reprendre. De fet, qui sap si es podrà acabar la temporada actual. De moment però, l'únic que és segur és que no hi ha cap data prevista per al retorn a la competició. Així ho han anunciat aquest migdia en un comunicat conjunt LaLliga i la Federació Espanyola de Futbol en què asseguren que no es reprendran els partits fins que el Govern ho consideri oportú.

La Comissió de Seguiment prevista en el vigent Conveni de Coordinació RFEF-Laliga ha acordat, doncs, la suspensió de les competicions professionals de futbol fins que les autoritats competents de el Govern d'Espanya i de l'Administració General de l'Estat considerin que es poden reprendre i això no suposi cap risc per a la salut. "Tant la RFEF com Laliga volen mostrar el seu agraïment públic a tots els qui estan dedicant els seus majors esforços per prestar els serveis essencials als ciutadans i també volem mostrar el nostre més sincer record per tots els morts i un entranyable abraçada de el món de el futbol per a totes les famílies que estan perdent a éssers estimats ", han indicat els dos organismes en un comunicat.