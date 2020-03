L'Spar Citylift Girona busca himne a les xarxes socials

Sense activitat al parquet i amb el futur de la competició ben incert, l'Spar Citylift Girona vol aprofitar aquestes setmanes de confinament que queden per davant per trobar un himne. Per fer-ho possible, el club ha decidit posar en marxa un concurs que servirà per escollir una cançó que el representi. Segons l'Uni, es busca "grups o cantautors" i això serà possible a través de les xarxes socials. Serà un "jurat expert" el que acabarà escollint la maqueta guanyadora.