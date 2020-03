Mor l'exentrenador del Rayo i el Numància, Máximo Hernández

L'entrenador Máximo Hernández va morir ahir als 74 anys. Després de penjar les botes i passar per equips com l'Sporting -on va compartir habitació amb Quini- i el Rayo Vallecano, va dirigir el conjunt madrileny i el Numància, entre d'altres. Max Hernández també va portar la direcció esportiva del Numància i l'Albacete. L'exfutbolista i exentrenador feia temps que estava malalt i no va poder superar una infecció d'orina, que va complicar-se.